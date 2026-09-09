Kırklareli MHP İl Başkanı Savaşan, Bahçeli'ye il kongresi davetiyesini takdim etti
MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ve il teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 13 Eylül'de yapılacak il kongresinin davetiyesini sundu. Savaşan, kongrenin teşkilata hayırlı olması temennisinde bulunup Bahçeli'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.
KIRKLARELİ (AA) – MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ve il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP Kırklareli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Başkan Savaşan, 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek MHP Kırklareli İl Kongresi'nin davetiyesini Bahçeli'ye takdim etti.
Kongrenin teşkilata ve partiye hayırlı olması temennisinde bulunan Savaşan, misafirperverliği ve yakın ilgisinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.
Kaynak: AA
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