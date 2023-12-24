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Kırklareli Müftülüğü Aralık Ayı İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli Müftülüğü Aralık Ayı İstişare Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Müftülüğü tarafından düzenlenen aralık ayı istişare toplantısında, din görevlilerinin istek ve önerileri dinlendi. Toplantıda, din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi ve planlanan faaliyetler görüşüldü.

Kırklareli Müftülüğü Aralık Ayı İstişare Toplantısı Yapıldı
24.12.2023 - 10:17,
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Kırklareli Müftülüğünce din görevlileri aralık ayı istişare toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Sungurbey Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, İl Müftüsü Yusuf Eviş, müftü yardımcıları, şube müdürleri ve din görevlileri katıldı.

Toplantıda din hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, planlanan faaliyetler görüşüldü.

Ekici, toplantıda din görevlilerinin istek ve önerilerini dinleyip din görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli Müftülüğü Aralık Ayı İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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