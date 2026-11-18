Kırklareli muhtarları, İl Emniyet Müdürü Çakır ile mahalle güvenliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Esra Mağıltaş ve muhtarlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'a makamında ziyarette bulundu. Ziyarette mahalle güvenliği ve çalışmalar görüşüldü; Çakır memnuniyetini dile getirip teşekkür etti, muhtarlar başarı diledi.
Kırklareli Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Esra Mağıltaş ve beraberindeki muhtarlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek muhtarlara teşekkür etti.
Mahallelerin güvenliği ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Mağıltaş ve beraberindeki muhtarlar da Çakır'a görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA
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