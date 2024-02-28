Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli\'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şüpheli, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.02.2024 17:43
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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