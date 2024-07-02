Kırklareli'nde 113 kişi yakalandı, 45'i hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 113 kişi yakalandı, 45'i hükümlü cezaevine gönderildi

Kırklareli'nde polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 45'i hükümlü 113 kişiyi yakaladı. Yakalanan hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.07.2024 09:33
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 45'i hükümlü 113 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 113 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 113 kişi yakalandı, 45'i hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika

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