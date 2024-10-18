Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasını fark eden iki panelvan sürücüsü ekiplerin "dur" ihtarına uymadı.

Şüpheli araçlar, kovalamaca sonucu Pınar Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta 12 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen N.G, S.İ. ve M.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.