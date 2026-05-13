Kırklareli'nde 17 İHA Sınır Güvenliği İçin Teslim Edildi

13.05.2026 13:39
Kırklareli'nde 17 insansız hava aracı, sınır güvenliği amacıyla teslim edildi ve envantere katıldı.

Kırklareli'nde sınır güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla alınan 17 insansız hava aracı (İHA), ilgili birimlere teslim edildi.

Vali Uğur Turan, valilik binasında düzenlenen programda, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının destekleriyle sınır güvenliğinde kullanılmak üzere temin edilen İHA'ların envantere kazandırıldığını söyledi.

Sınır güvenliği çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Turan, "Envanterimize katılan bu yeni teknolojik araçlarla sınır denetimlerinin çok daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütüleceğine inanıyorum." dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş de programda İHA'lar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından İHA'lar, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ile Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerine teslim edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

