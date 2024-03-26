Kırklareli\'nde 18 hükümlü ve 35 kişi yakalandı

Sapanca'daki Tarihi Su Değirmeni, 480 Yıldır Hizmet Veriyor

Sapanca'nın Fevziye Mahallesi'nde bulunan 480 yıl önce inşa edilen tarihi su değirmeni, buğday ve mısır gibi ürünleri una dönüştürerek bölge insanına hizmet etmeye devam ediyor. Beşinci kuşak olarak çalıştırılan değirmen, yerli üreticiler tarafından tercih ediliyor ve mısır ununun lezzeti için tercih edilen bir nokta haline gelmiştir.