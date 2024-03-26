Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 35 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 35 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 18 hükümlü ve 35 kişi yakalandı - Son Dakika
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