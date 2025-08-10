Kırklareli'nde 19 Suçlu Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8'i hükümlü 19 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 19 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.