Kırklareli'nde 2 bin 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 2 bin 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, bir ay içinde 2 bin 4 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 67 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

09.09.2024 18:17
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Kırklareli'nde bir ayda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 bin 4 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 2 bin 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 41 araca el konuldu.

Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 67 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 2 bin 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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