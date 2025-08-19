Kırklareli'nde 2. Yaşlılık Çalıştayı - Son Dakika
Kırklareli'nde 2. Yaşlılık Çalıştayı

Kırklareli'nde 2. Yaşlılık Çalıştayı
19.08.2025 15:52
Kırklareli'nde yaşlı nüfus için stratejik yol haritası hazırlamak amacıyla çalıştay yapıldı.

Kırklareli'nde "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında İl Yaşlılık Çalıştayı yapıldı.

Vali Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Ankara'da gerçekleştirilecek "2. Yaşlılık Şurası" öncesi İl Yaşlılık Çalıştayı ile en iyi hazırlığı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik daha güçlü sosyal politikalar geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Turan, çalıştayda kentin mevcut durumu, güncel sorunlar ve ihtiyaçlar ile çözüm önerilerinin görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Çalıştayda elde edilecek sonucun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulacağını dile getiren Turan, çalıştay ile Kırklareli'nin yaşlı nüfusuna yönelik stratejik bir yol haritasının da oluşturulacağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da çalıştayda insan hayatının en kıymetli evrelerinden biri olan yaşlılık dönemini tüm yönleriyle ele alacaklarını belirtti.

TÜİK 2024 verilerine göre Kırklareli'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 16.3 olduğunu anımsatan Özbaş, en yaşlı nüfusun ise yüzde 34.2 ile Kofçaz ilçesinde bulunduğunu kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Mercan ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturdu.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

14:17
