Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan kontrollerde 21 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

08.09.2024 09:46
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 21 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Demircihalil köyü ile Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmada 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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