Kırklareli\'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Kofçaz ilçesinde 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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