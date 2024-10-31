Kırklareli\'nde 27 Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçesinde yaptığı çalışmada 27 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
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