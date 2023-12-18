 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarma tarafından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı ve 2 araca el konuldu.

Kırklareli\'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
18.12.2023 - 15:43,
Abone Ol

Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Aralık'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 32 düzensiz göçmeni yakalandı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 araca el konuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırklareli, Jandarma, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika


16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32
Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16
Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10
2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08
Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55
Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı

Son Dakika
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08 Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı
14:35 İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:29:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement