Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yürüttüğü çalışmalarda 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarma ekipleri ise kırsal bölgelerdeki çalışmalarında 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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