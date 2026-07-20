Kırklareli'nde 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde tır dorsesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 34 DSS 992 plakalı tırın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
Kapaklı köyü yakınlarında durdurulan tırın dorsesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tır sürücüsü Ş.B. ile yabancı uyruklu F.N. gözaltına alındı.
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