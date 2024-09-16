Kırklareli'nde 354 Yabancı Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 354 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalarında 354 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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