Kırklareli'nde 36 motosiklet trafikten men edildi, Lüleburgaz'da otomobil yangını - Son Dakika
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Kırklareli'nde 36 motosiklet trafikten men edildi, Lüleburgaz'da otomobil yangını

Kırklareli\'nde 36 motosiklet trafikten men edildi, Lüleburgaz\'da otomobil yangını

Kırklareli'nde yapılan denetimde 36 motosiklet trafikten men edildi. Denetimde 740 motosiklet kontrol edilirken, 468 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı. Ayrıca Lüleburgaz'da bir otomobil yangını meydana geldi ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

08.05.2024 13:07
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimde 36 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ayrı bölgede motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Denetimde 740 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 468 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

Ayrıca 36 motosiklet trafikten men edildi.

Lüleburgaz'da otomobil yangını

Lüleburgaz'da yangın sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Eczacıbaşı Caddesi'nde park halindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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