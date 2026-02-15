Kırklareli'nde 4 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli ve Edirne'nin sınır bölgelerine götürerek yurt dışına çıkışlarına olanak sağladıkları belirlenen şüphelileri tespit etti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda M.A, T.Ş, M.M. ve N.T. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden M.A'nın yaklaşık 3 ayda 200 düzensiz göçmenin İstanbul'dan sınır bölgelerine naklini organize ettiği belirlendi.