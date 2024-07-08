Kırklareli'nde 40 Bin Makaron ve 145 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Kırklareli'nde 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 40 bin makaron ve 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.