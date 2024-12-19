Kırklareli'nde 47 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'i hükümlü 47 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 47 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.