Kırklareli'nde 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

14.06.2026 11:03
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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Çukurpınar köyü istikametinde giden 2 otomobili şüphe üzerine takibe aldı.

Ekipler, öncülük yaptığı belirlenen S.K. yönetimindeki 34 HFN 130 plakalı otomobil ile düzensiz göçmenlerin bulunduğu M.M.S. idaresindeki 01 AGU 397 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Şüpheli S.K, M.M.S. ve K.Y.Y. gözaltına alındı.

Polis ekipleri de kent merkezinde yaptıkları denetimlerde, 2 otomobildeki 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 otomobile ise el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

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