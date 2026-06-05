Kırklareli'nde 63 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 63 Şahıs Yakalandı

05.06.2026 09:44
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Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 63 kişi gözaltına alındı, 27 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 27'si hükümlü 63 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri mayıs ayında, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 63 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 63 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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