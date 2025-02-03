Kırklareli'nde 66 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 66 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 66 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Olaylarda kullanılan 3 araca el konuldu.
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