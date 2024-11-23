Kırklareli'nde 7 Sürücünün Belgesine El Kondu

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Kırklareli'nde trafik denetiminde 7 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 12-18 Kasım tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

16 bin 669 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, 7 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında da bilgi verdi.