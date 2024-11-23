Kırklareli'nde trafik denetiminde 7 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 12-18 Kasım tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
16 bin 669 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, 7 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında da bilgi verdi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 7 Sürücünün Belgesine El Kondu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?