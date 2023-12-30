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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli\'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
30.12.2023 - 14:43,
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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