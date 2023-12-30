Kırklareli\'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı•
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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