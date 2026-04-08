Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Romanlar Günü Kutlandı
08.04.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Turan: - "Roman vatandaşlarımız köklü kültürleri, güçlü aile bağları ve hayatın her alanına kattıkları renk ve zenginlik ile milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır"

Kırklareli'nde "8 Nisan Romanlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kırklareli Valiliği ve Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, kültürüyle, sanatıyla, neşesiyle ve samimiyetiyle topluma değer katan Roman vatandaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bir milletin gerçek zenginliğinin farklılıklarını bir arada yaşatabilme gücü olduğunu ifade eden Turan, "Roman vatandaşlarımız köklü kültürleri, güçlü aile bağları ve hayatın her alanına kattıkları renk ve zenginlik ile milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı'nın romanını siz kıymetli Roman kardeşlerimizle birlikte yazacağız." sözünü hatırlatan Turan, devletin hiçbir vatandaşın kökeni, dili, kültürü ya da yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı, herkesin eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir toplumsal yapıyı güçlendirme anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise Roman vatandaşların Türk milletine değer kattığını kaydetti.

Programda Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kırklareli Belediyesi Mehteran ekibi ve kadın ve çocuklardan oluşan ritim grupları gösterilerini sundu.

Programda, öğretmenlerden oluşan koro da performans sergiledi. Koroda yer alan Lütfi İsmail'in soda şişesini arşe gibi kullanarak sergilediği ilginç keman performansı dikkat çekti.

Etkinlikte sahne alan 13 yaşındaki down sendromlu Ahmet Demirci, sergilediği davul gösterisinin ardından seslendirdiği ilahilerle katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Program Emre Övek konseri ile sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:26:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Romanlar Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.