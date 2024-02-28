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Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından katılımcılara sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Gençlik ve Spor Müdürü Babuşcu, başarılı sporcuyu tebrik etti

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Afyonkarahisar'da düzenlenen U-17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nil Aktaş'ı makamında kabul etti.

Babuşcu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aktaş'ın başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Kentin adını sporla duyurduklarını belirten Babuşcu, Aktaş'ı tebrik etti.

Aktaş ise çalışmaları hakkında Babuşcu'ya bilgi verdi.

Vergi Haftası

Defterdar Satılmış Cem Öksüz, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Öksüz, Vergi Haftası'nın toplumda vergi bilincini artırmak amacıyla kutlandığını söyledi.

Vergilerin ülkenin gelişimine katkı sağladığını belirten Öksüz, bu nedenle vergilerin düzenli olarak ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Ilık ise gelecek nesillere daha güvenli bir gelecek bırakmak için vergilerin tam ve zamanında ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Ilık çalışmaları hakkında Öksüz'e bilgi verdi.