Kırklareli'nde afet koordinasyon toplantısında 2026 hazırlıkları ele alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde afet koordinasyon toplantısında 2026 hazırlıkları ele alındı

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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığındaki İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 2025 çalışmaları ve 2026 planları değerlendirildi. Vali Turan, afetlere hazır ve dirençli bir kent için görev tanımlarının net olması gerektiğini vurguladı.

Kırklareli'nde, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını değerlendirmek amacıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılında yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlanan faaliyetler ele alındı.

Toplantıda ayrıca Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İl Afet Müdahale Planı'nın hazırlanması, güncel tutulması ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri görüşüldü.

Afet ve acil durumlara hazırlıkta kurumlar arası iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Vali Turan, "Afetlere hazır, güçlü ve dirençli bir Kırklareli için görev ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlanması, müdahale süreçlerinin etkinliği açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde afet koordinasyon toplantısında 2026 hazırlıkları ele alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde afet koordinasyon toplantısında 2026 hazırlıkları ele alındı - Son Dakika
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