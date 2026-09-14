Kırklareli'nde Ahilik Haftası törenle başladı, çelenk sunuldu
Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından meslek odası temsilcileri ile öğrenciler etkinliğe katıldı.
Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hüsnü Güngör Akarca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Törene, meslek odası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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