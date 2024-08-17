Kırklareli\'nde amatör balıkçılara denetim yapıldı

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Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kırklareli ve Kayalı baraj gölleri ile kentteki göletlerde denetimde bulundu.

Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.

Su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.