Kırklareli\'nde Ambulansla Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sağlık Çalışanı Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kırklareli'nde ambulansla göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yargılanan sağlık çalışanı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık acil tıp teknisyeni E.A. ile sanık avukatı katıldı.

Duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

İddianamede, sanık E.A'nın hasta nakil ambulansı ile 4 düzensiz göçmeni İstanbul'dan 200 avro karşılığında Kırklareli'ne getirdiği iddiası yer aldı.

Sanık E.A, savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, İstanbul'dan ambulansla Kırklareli'ne arkadaşını görmek için yola çıktığını ileri sürdü.

Yolda yardım isteyen göçmenlerle karşılaştığını iddia eden E.A, "Havanın soğuk olması ve çaresiz görünmeleri nedeniyle belirttikleri konuma götürmek amacıyla bu şahısları ambulansa aldım. Belirttikleri konumun sınır bölgesi olduğunu bilmiyordum. Konuma giderken yolda kaybolduk ve dönüş yolunda jandarma tarafından durduruldum." savunmasını yaptı.

E.A. olayın iddianamede yer aldığı şekilde yaşanmadığını ileri sürdü.

Amacının insani yardım olduğu şeklinde savunma yapan sanık, "Göçmenlerden para istemedim. Göçmenlerin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıklarını da bilmiyorum. Ben kesinlikle göçmenleri evlerinden alarak Bulgaristan sınırına götürmek için hareket etmedim. Arkadaşımın ailesi suç tarihlerinde Kırklareli'nde yaşıyorlardı benim geleceğimden haberleri yoktu. Sürpriz yapmak istemiştim ve araç müsait olduğu için gece yola çıktım. Ehliyetimi daha önce bir konudan dolayı aldılar. Jandarma beni durduğunda ehliyetim olmadığı için heyecan yaptım. Göçmenlerden biri araçtan kaçtı bende heyecanlandığım için aracı sürmeye başladım. Ancak iddianamede belirtildiği gibi 20 dakika boyunca kaçmadım. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın göçmen kaçakçılığı suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık E.A, göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 26 Eylül 2023 tarihinde E.A. yönetimindeki ambulansı durdurmuştu. Düzensiz göçmen bulunduğu tespit edilen araçla kontrol noktasından kaçan E.A, kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Gözaltına alınan E.A, Kofçaz Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.