Kırklareli\'nde anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayalı Barajı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, yangın ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, BOTAŞ, AFAD ekipleri ile İl Özel İdaresinin iş makineleri yönlendirildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da kullanıldığı, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 600 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.