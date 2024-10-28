Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kavaklı beldesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Alevler kısa sürede yayılarak ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yönlendirildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 80 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?