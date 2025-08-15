Kırklareli\'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kavaklı Beldesi yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı meyve bahçeleri ile tarım alanları zarar gördü.
