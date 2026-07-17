Kırklareli'nde Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Kırklareli'nde Anız Yangını Söndürüldü

Kırklareli\'nde Anız Yangını Söndürüldü
17.07.2026 15:41
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Pehlivanköy'de çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, 80 dekar zarar gördü.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Kuştepe köyünde hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA

Pehlivanköy, Kırklareli, 3. Sayfa, İtfaiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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