Kırklareli'nde 10 Şüpheli Yakalandı, 2 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 26 Ağustos, 1 Eylül tarihlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.