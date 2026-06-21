Kırklareli'nde Arpa Hasat Kontrolleri Başladı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Arpa Hasat Kontrolleri Başladı

Kırklareli\'nde Arpa Hasat Kontrolleri Başladı
21.06.2026 15:50
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Kırklareli Tarım Müdürlüğü, arpa hasadını denetleyerek dane kayıplarını önlemeye çalışıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol çalışmaları yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, arpa hasadı çalışmalarını takip ediyor.

Ekipler, dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda biçerdöverin hasat ettiği arpayı inceliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arpa hasadı dolayısıyla kontrol çalışmalarının başladığı belirtti.

Ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesinin sağlanması amacıyla hasat kontrollerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, çalışmaların hasat sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Arpa Hasat Kontrolleri Başladı - Son Dakika

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