Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

Kırklareli\'nde avukatı bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde avukat Emrecan Güven'i bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.S'nin tutuklandığı bildirildi. Şüphelinin daha önce de aynı suçtan hapis cezası aldığı belirtildi.

10.02.2024 14:33
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Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı.

Kentte önceki gün avukat Emrecan Güven'i bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Avukat Emrecan Güven, 8 Şubat'ta Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada yanına gelen F.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu.

Şüpheli F.S'ye, Güven'i tehdit ettiği gerekçesiyle daha önce 13 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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