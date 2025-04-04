Kırklareli'nde Avukatlara Eğitim

Kırklareli'nde avukatlara Ceza Muhakemesi Kanunu eğitimi düzenlendi.

Kırklareli Barosunca stajyer avukatlara yönelik baro binası konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında avukatların yapması gereken işlemler, avukatların rol ve sorumlulukları anlatıldı.

Avukat Ilgaz Lale Kocakundakçı ve Uğur Deniz Genç tarafından verilen eğitimi Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu da takip etti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Evrensekiz beldesinin Gündoğdu Mahallesi'ne 6 Nisan Pazar bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 15.00-17.00 saatlerinde yapılacak.