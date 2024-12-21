Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı

Kırklareli'nde bağımlılıkla mücadele için toplantı yapıldı, projeye destek verenlere belgeler verildi.

21.12.2024 10:46
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Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, kurum müdürleri bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantının ardından "Değerlisin, Güçlü Kal Projesi" kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek veren kurum temsilcilerine teşekkür belgeleri verildi.

"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Eylem Planı" tanıtıldı

Kırklareli'nde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Eylem Planı" tanıtım toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında yapılan tanıtım toplantısına kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, aileyi güçlendirme çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izlenecek yöntemler görüşüldü.

Ayrıca il teknik kurulu oluşturulması, yerel ihtiyaçlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştayların düzenlenmesine ilişkin karar alındı.

Toplu taşımada kartlı ödeme sistem uygulanacak

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde toplu taşıma araçlarında kartlı ödeme sistem uygulanacak.

Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı yazılı açıklamada, toplu taşıma araçlarında kartlı ödeme sisteminin 23 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlayacağını belirtti.

Tüm araçlarda kent kart donanımının hazır hale getirildiğini aktaran İn, kent merkezindeki toplu taşıma araçlarında kullanılan kart sistemiyle entegre edildiğini kaydetti.

İn, açıklamasında, kent kart temin etmek isteyen vatandaşların Kavaklı Belediyesine müracaat etmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kavaklı, Güncel, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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