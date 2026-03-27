Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Kırklareli\'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
27.03.2026 09:23
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Ticaret Borsasında gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
Advertisement
