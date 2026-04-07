Kırklareli'nde Balıklandırma ve Su Analizleri Toplantısı
Kırklareli'nde Balıklandırma ve Su Analizleri Toplantısı

07.04.2026 16:17
Kırklareli İl Genel Meclisi, baraj ve göletlerde balıklandırma çalışmaları ve su analizi raporunu görüştü.

Kırklareli İl Genel Meclisi, baraj ve göletlerde yürütülen balıklandırma çalışmaları ile su analizleri ve kaçak avcılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin hazırlanan komisyon raporunu görüştü.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen nisan ayı beşinci birleşiminde, DSİ ve İl Özel İdaresi sorumluluğundaki baraj ve göletlerin durumuna ilişkin meclis üyelerine bilgi verildi.

Toplantıda, Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon Başkanı Saygun Ersin tarafından okunan raporda, Tarım ve Orman Bakanlığının balıklandırma çalışmaları kapsamında kentte düzenli olarak iç sulara balık yavrusu salımı yapıldığı belirtildi.

Kentte Kırklareli, Kayalı ve Çayırdere barajları ile Çavuşköy, Karacaoğlan, Terzili, Çengelli ve Tatarköy göletlerine 1 milyon 844 bin sazan yavrusu bırakıldığını ifade eden Ersin, ayrıca iç sulardan 13 farklı noktadan mayıs ve eylül aylarında alınan su numunelerinin analiz edildiğini kaydetti.

Ersin, iç sularda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yasa dışı avcılık faaliyetlerinde bulunan şüphelilere yönelik jandarma ve polis ekiplerince müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Gündem maddesine ilişkin komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca 16 madde görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA

