Kırklareli\'nde Bayramlaşma Töreni

Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, bayramların yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedesteni olduğunu söyledi.

İnsanların elinden tutmanın, dualarını almanın ve paylaşmanın önemine değinen Turan, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı'nı idrak etmenin heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Turan, "Kurban Bayramı, sadece bir ibadetin yerine getirildiği mübarek günler değil, aynı zamanda gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların unutulduğu, birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği kutlu bir zaman dilimidir. Bu müstesna günler, paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını gönülden gönüle taşıyan manevi bir iklimdir." diye konuştu.

Düzenlenen törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.