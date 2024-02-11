Kırklareli'nde Belediye Şirketi Binasında Yangın Çıktı, Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Belediye Şirketi Binasında Yangın Çıktı, Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kırklareli\'nde Belediye Şirketi Binasında Yangın Çıktı, Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kırklareli'nde belediyeye ait şirketin binasında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin, işten çıkarılmasının ardından bireysel intikam duygusuyla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilirken, olayın demokratik seçim ortamına saldırı olarak lanse edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Vali Ekici, saldırıyı kınamış ve seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını vurgulamıştır.

11.02.2024 19:43
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Kırklareli'nde belediyeye ait şirketin binasında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binasını dün akşam yanıcı maddeyle ateşe verdiği iddia edilen Ü.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vali Ekici, saldırıyı kınadı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yaptığı açıklamada, olayı gerçekleştiren şüphelinin 9 Şubat'ta Kırklareli Belediyesince işten çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şüpheli olaydan 2 saat sonra yakalanmıştır. İşten atılan zanlının bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirdiği menfur saldırı, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı bir şekilde 'Demokratik seçim ortamına saldırı' şeklinde lanse edilmiştir. Seçimlerle hiçbir ilgisi olmayan bu menfur saldırıyı kınıyorum. Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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