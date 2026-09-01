Kırklareli\'nde Bodrum Katında Yangın

??????? Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Devlet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri binanın bazı dairelerinde mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçlarla tahliye etti.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşa olay yerinde müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.