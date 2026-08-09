Kırklareli\'nde Büyükbaş Hayvan Teslimi

Kırklareli'nde Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilere büyükbaş hayvanları teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, üretici Melis Damla Terzi ile İlkay Ferah'ı ziyaret etti.

Karaca karantina süreci tamamlanan hayvanları teslim etti.

Teknik personelin işletmelerdeki takibinin sürdüğü ifade eden Karaca, yetiştiricilere yönelik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.