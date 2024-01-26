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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 12'si hükümlü 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 12'si hükümlü 18 kişi yakalandı

Kırklareli'nde Babaeski ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüpheliler ve hükümlülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 18 kişi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli\'nde çeşitli suçlardan aranan 12\'si hükümlü 18 kişi yakalandı
26.01.2024 - 09:57,  Güncelleme: 09:59
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 12'si hükümlü 18 kişi yakalandı

Babaeski ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 18 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 12'si hükümlü 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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