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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 25 kişi yakalandı

Kırklareli'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 25 kişi yakalandı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli\'nde çeşitli suçlardan aranan 15\'i hükümlü 25 kişi yakalandı
22.01.2024 - 15:45,
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 25 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 25 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 15'i hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika
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